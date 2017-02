Lyon-trainer laat zich duidelijk uit over prestaties Memphis Depay

Afgelopen winter tekende Memphis Depay bij Olympique Lyon. In zijn eerste weken is de Nederlander al regelmatig basisspeler geweest. Afgelopen weekend, tegen laagvlieger Dijon FC (4-2 winst) bijvoorbeeld.



De linksbuiten was een hoofdrolspeler door veel kansen te creëren en één assist te leveren. Trainer Bruno Genesio is dan ook zeer te spreken over de start van de voormalig PSV'er in Frankrijk.



"Zijn prestatie was bijna perfect. We zagen dat hij zijn atletische capaciteiten inzette, en zijn vermogen in één-tegen-één-duels. Hij speelde ook goed samen met de anderen. Het was een interessant duel voor hem en het team", aldus Genesio na de zege op Dijon op de clubwebsite.



Memphis zelf geniet dan ook met volle teugen. "Het gaat echt goed. Iedereen is erg leuk en men probeert mij te helpen bij het snel integreren hier. Ik probeer me aan te passen aan het team en hun spel, en probeer de automatismen erin te slijpen. Ik ben nog op zoek naar een huis, want momenteel woon ik nog altijd in een hotel. Dat heeft nog wel een aantal nadelen", erkent de Oranje-speler tot slot.