Adriaanse doet opvallende onthulling over gang van zaken: 'In het geheim gedaan'

FC Utrecht draait dit seizoen wisselvallig, maar al met al behoorlijk goed onder de vleugels van trainer Erik ten Hag. Dat laatstgenoemde trainer is in de Domstad, is echter niet heel vanzelfsprekend.



Ten Hag werd weggekaapt bij de beloftes van Bayern München op het moment dat Co Adriaanse adviseur was in Utrecht. Adriaanse had echter totaal geen inspraak bij de aanstelling van Ten Hag. "Hij is gehaald door Wilco van Schaik. Ik neem aan dat, als je het plan hebt te stoppen met een trainer, je je adviseur vraagt: 'Wat vind jij van de nieuwe trainer?'" Dat gebeurde echter niet, zo onthult Adriaanse bij FOX-programma De Tafel van Kees.



"Hij heeft dat toen helemaal in het geheim gedaan. Dat wist Frans van Seumeren (grootaandeelhouder, red.) ook. Toen bekend werd dat Robby Alflen zelf niet door wilde, en FC Utrecht ook niet, was er een beetje twijfel. En toen kwam Wilco met Ten Hag op de proppen."