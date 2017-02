Zo kan het dus ook! 'Chinees bod van 40 miljoen op sensatiespits afgewezen'

In de afgelopen maanden vertrokken er veel wereldspelers naar China. Voormalig Chelsea-technicus Oscar is een voorbeeld. Maar niet iedere club zwicht voor een lucratieve aanbieding vanuit China.



FC Köln bijvoorbeeld heeft een megabod van zo'n 40 miljoen euro op topschutter Anthony Modeste afgewezen. De Fransman maakte afgelopen weekend tijdens de remise tegen Schalke 04 al weer zijn zeventiende Bundesliga-doelpunt dit seizoen, maar zal voorlopig dus nog wel even blijven scoren voor de subtopper.



Een onbekende Chinese club, met ongetwijfeld heel veel geld op zak, liep derhalve een blauwtje in Duitsland. "Wij brengen onze sportieve doelen niet in gevaar met een dergelijke transfer, ook niet als het om zoveel geld gaat", legt technisch directeur Jörg Schmadtke uit aan FOX Sports.





According to Kicker, FC Köln have rejected an €40m offer for Anthony Modeste from an unnamed Chinese club. pic.twitter.com/syagjow2qM — Home Bayern (@HomeBayern__) 19 februari 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.