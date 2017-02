Feyenoord, Ajax en PSV zijn nog foutloos na de winterstop. Aan kop van de ranglijst is er dus niets veranderd aan de verhoudingen en dus ligt er extra nadruk op de topper van komende zondag in De Kuip. Luuk de Jong is er klaar voor.



"De focus en de energie zijn er, zeker na de winterstop", concludeert De Jong in dagblad Trouw. "De doelstelling is duidelijk: we moeten winnen van Feyenoord, met een gelijkspel schieten we niks op. We hebben eerder tegen topclubs laten zien dat we boven onszelf uit kunnen stijgen."



Feyenoord droomt van de eerste titel sinds 1999 en zal in deze topper willen aantonen dat het dé titelfavoriet is. De Jong is echter niet bang. "De afgelopen jaren hebben we tegen Feyenoord goede resultaten geboekt. In het thuisduel waren we veel beter, maar wonnen we niet. Kuipvrees heb ik niet, ik heb daar vaak genoeg een resultaat gehaald."