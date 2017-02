Onbegrip in Heerenveen: "Daar heeft Ünal hem geraakt"

Het zit sc Heerenveen na de winterstop niet mee. Qua spel functioneert de Friese ploeg nog steeds prima, maar een onterechte strafschop bezorgde ook FC Twente drie punten: 1-0.



Doke Schmidt ging voorafgaand aan het fatale moment in de fout. "Ik moet dat duel winnen. Klaar. Daar zijn geen excuses voor", sombert de verdediger in het Friesch Dagblad. "Maar daarna maakt Ünal gewoon een schwalbe. Erwin heeft een wond boven z’n linkeroog. Daar heeft Ünal hem geraakt. Dat zegt mij genoeg."



De verdediger noemt het 'ongelooflijk' dat er niet minimaal een gelijkspel werd veroverd. "Het enige dat ik zeker weet, is dat het geen penalty was. Maar als de scheidsrechter die niet had gegeven, eindigde deze wedstrijd nog steeds in 0-0. Scoren. Daar draait het om."



Schmidt weet dat er veel behoefte is aan een driepunter, want dat lukte na de winterstop pas één keer. "Wat mij betreft spelen we volgende week thuis tegen Roda JC een drama-pot, maar winnen we met 1-0. Dat maakt me niets uit. En onze supporters ook niet, denk ik."