"Nu moet Ajax dat vertrouwen nog uitspreken. Maar zo niet, dan niet"

Een resterend contractjaar is voor clubs een ideaal moment om de knoop door te hakken: verlengen of verkopen. Nick Viergever valt met zijn contract tot 2018 ook in die categorie, maar de Ajax-verdediger weet nog niet waar hij aan toe is.



Viergever bespreekt de contractsituatie in Het Parool. "Ik krijg vertrouwen van de technische staf. Nu moet de club dat vertrouwen nog uitspreken. Maar zo niet, dan niet." De verdediger zit naar eigen zeggen 'goed in mijn vel'. "We hebben een leuk team, we doen mee om de titel en kunnen donderdag de achtste finales van de Europa League bereiken. Ik heb het naar mijn zin."



De Ajacied boekte zondag een 0-1 overwinning met zijn ploeg op Vitesse. Davy Klaassen scoorde, maar faalde ook vanaf elf meter en bracht het aantal gemiste strafschoppen op vier. "Ik zei net in de kleedkamer al: misschien moeten we eens een simpele verdediger achter die bal zetten", aldus Viergever.