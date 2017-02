Lasse Schöne is zeer enthousiast over zijn teamgenoot Davy Klaassen. De Deen staat graag samen met de Ajax-aanvoerder op het veld, zo laat hij optekenen in gesprek met ELF Voetbal.



"Davy is iemand die altijd voorop gaat in de strijd. Iemand die de boel op sleeptouw kan nemen", zo opent Schöne zijn lofzang. "Verbaal en ook door zijn speelstijl. En natuurlijk zijn goals. Wat dat betreft is Davy goud waard voor ons. (…) Of Davy na dit seizoen klaar is voor een volgende stap? Hij heeft zeker de kwaliteiten. Het is heel fijn om naast hem te spelen."



Eerst wacht evenwel nog een cruciale periode: de strijd om het kampioenschap. De volledige topdrie is na de winterstop nog foutloos. Schöne: "Het is wachten op een misstap en dan moeten wij toeslaan. Ik ben niet iemand die elke week gespannen voor de tv zit als Feyenoord of PSV speelt hoor. Dan doe ik leuke dingen met mijn gezin."