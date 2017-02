'Barcelona en Real Madrid geven El Clásico bijzonder tintje'

De rivaliteit tussen FC Barcelona en Real Madrid is gigantisch te noemen, maar een vriendschappelijk karakter is aanstaande. Mogelijk treffen de grootste clubs van Spanje elkaar komende zomer in de Verenigde Staten.



De voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor de grootste clubs ter wereld steeds commerciëler geworden. Trips naar Amerika zijn daarbij niet meer bijzonder, maar een speciaal tintje is nu dan toch aanstaande. ESPN meldt dat 'El Clásico' volgend seizoen mogelijk als oefenwedstrijd op het programma komt te staan.



Miami zou komende zomer de grote sterren mogen verwelkomen. Cristiano Ronaldo zal normaliter ontbreken vanwege zijn deelname aan de Confederations Cup met Portugal, maar spelers als Lionel Messi en Gareth Bale zouden wel op het strijdtoneel verschijnen.