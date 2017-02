'Bij Barça weten ze niet hoe ze spelers moeten respecteren'

Een jaar na zijn vertrek doet Dani Alves een boekje open over FC Barcelona. De Braziliaan was alles behalve tevreden over de manier van zaken doen bij de Catalaanse club. Dat ze geen geld meer verdiend hebben aan hem, ziet Dani Alves zelfs als een succes en een slag in hun gezicht.



"Ik wil geliefd zijn en het gevoel hebben dat een club mij wil, bij Barcelona was dat niet het geval", vertelt Dani Alves in Marca. "Tijdens mijn laatste drie seizoenen hoorde ik telkens weer dat ik zou vertrekken, maar ik heb nooit iemand van het bestuur gezien die daarover kwam praten met mij."



"Ik kreeg enkel een nieuw contract voorgeschoteld toen Barcelona hoorde dat ze een transferverbod kregen. Ze respecteerden mij dus niet. Niemand daar weet hoe ze spelers moeten respecteren."



Dani Alves stond bekend om zijn grote rivaliteit met Cristiano Ronaldo, maar ook dat ontkent de Braziliaan. "Dat is allemaal opgeblazen in de media. Ik heb helemaal niks tegen hem. In tegenstelling, ik respecteer hem enorm. In de media vertelde ik dezelfde dingen over Messi en Neymar, maar dat kwam positief in het nieuws. Alles over Ronaldo kreeg telkens een negatief kantje mee."