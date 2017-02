Toch nog hoop voor AZ? 'De nodige veranderingen bij Lyon'

Het AZ van John van den Brom verloor donderdagavond met 1-4 van Olympique Lyon en is daardoor al zo goed als uitgeschakeld in de Europa League. De Alkmaarse formatie moet echter nog op bezoek in Frankrijk en treft dan wellicht een heel ander Lyon.



Lyon heeft zondag in aanloop naar de return van donderdag tegen AZ met veel moeite in eigen huis gewonnen van Dijon (4-2). De ploeg van trainer Bruno Génésio keek tot tien minuten voor tijd tegen een 1-2 achterstand aan, waarna Lyon door een ijzersterke slotfase alsnog met een overwinning van het veld stapte.



Genesio zei na afloop van de 4-2 zege op Dijon: "We hebben zeer verdiend gewonnen vandaag, want we hebben veel kansen gehad en goed gespeeld. De spelers hebben na de achterstand laten zien over veel karakter te beschikken. We willen nu een goede serie neerzetten om onze doelen in de competitie alsnog te halen. Donderdag kan men zeker de nodige veranderingen in de opstelling verwachten in de Europa League-wedstrijd tegen AZ."