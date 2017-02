De Boer: Ajacied is zoals Bergkamp en Litmanen

Middenvelder Davy Klaassen is dit seizoen al vaak belangrijk geweest voor zijn werkgever Ajax. Analist Ronald de Boer gaat echter wel heel erg ver: hij vergelijkt de aanvoerder van de Amsterdammers met legendes als Jari Litmanen en Dennis Bergkamp. Bij Dit Was Het Weekend van FOX Sports blaast hij de loftrompet.



De Boer zegt namelijk: "We hebben hem de laatste paar wedstrijden al een paar keer aangehaald, dat hij weer de oude Klaassen is. Hij komt in de positie. Zoals ik hem al kende in de jeugd: altijd op het juiste moment arriveren, zoals Bergkamp en Litmanen dat deden. Dat doet hij nu ook. Hij heeft dezelfde kwaliteiten. Dit is niet aan te leren, dat is gevoel."



De oud-voetballer gaat verder: "En dan heeft hij ook nog de rust om de bal niet hard te schieten, maar te plaatsen. Dat is óók Davy. Hij was tegen Vitesse continu een rustfactor. Klaassen weet gewoon: stel dat door mijn penalty niet die drie punten werden binnengehaald … Dan heb je gewoon een vreselijke middag."