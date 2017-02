'Slecht transfernieuws voor Stekelenburg'

Goalie Maarten Stekelenburg was aan het begin van het huidige seizoen nog de eerste doelman van de Premier League-club Everton. De oud-Ajacied keepte ook een aantal zeer goede wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Manchester City. Nu is hij voorbijgestreefd door Joel Robles, maar het wordt waarschijnlijk nog wat pijnlijker voor de sluitpost.



Verschillende media melden namelijk dat de ploeg van trainer Ronald Koeman een nieuwe keeper op de korrel heeft. Kasper Schmeichel zou in de zomertransferwindow de overstap maken van Leicester City naar het Goodison Park-stadion van de Toffees. Naar verluidt heeft Everton reeds contact gelegd met de ploeg van Jamie Vardy en co en wil men maar liefst twintig miljoen euro op tafel leggen.



In het geval dat de Deen echt naar Liverpool verhuist, wordt Stekelenburg natuurlijk derde doelman en heeft hij totaal geen uitzicht meer op speeltijd. Het zou daarom ook goed kunnen dat ook de Amsterdammer binnenkort een transfer maakt. Ajax lijkt in ieder geval geen optie, omdat André Onana natuurlijk duidelijk de eerste keuze is van trainer Peter Bosz. Dat heeft Tim Krul al de kop gekost.