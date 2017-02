'Deze Ajacied wordt zéker een ster in Europa'

De Eredivisie-topclub Ajax beschikt momenteel over wel heel veel aanstormende talenten. Kasper Dolberg, Abdelhak Nouri, Donny van de Beek, David Neres, noem ze allemaal maar op. De Colombiaanse spits Mateo Cassierra is echter het meest onder de indruk van buitenspeler Justin Kluivert. In gesprek met Fichajes vertelt hij over zijn ploeggenoot.



Cassierra zegt: "Dat is een geweldige speler. Elke dag heb ik de gelegenheid om met hem te trainen. Hij is een snelle, opvallende speler die de wedstrijd op elk moment uit het niets kan openbreken. Hij heeft wel heel erg veel potentieel en wordt zeker een ster in Europa."



Ook Dolberg wordt even besproken. "Kasper is een erg goede spits, die van de trainer de kans heeft gehad om te groeien. In het afgelopen jaar zat hij nog niet bij de hoofdmacht, maar dit seizoen heeft hij al veel minuten gemaakt ... en hij heeft heel veel goals gescoord. Hij heeft veel kwaliteiten." Cassierra geeft verder aan dat hij een transfer naar de Spaanse Primera División ziet als zijn grote droom. FC Barcelona is volgens de Colombiaan de mooiste club van de hele wereld.