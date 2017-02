Ünal onthult of hij bij FC Twente wil blijven

Diverse voetbalkenners dachten dat het allemaal als een kaartenhuis in elkaar zou storten bij FC Twente na het vertrek van spelmaker Hakim Ziyech naar Ajax. Niets blijkt echter minder waar en de Tukkers staan 'gewoon' in de subtop van de Eredivisie. Dat hebben ze ten dele te danken aan Enes Ünal. Speelt de Turk ook volgens seizoen nog in De Grolsch Veste?



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de aanvalsleider daarover: "Ik heb het geweldig naar mijn zin, mijn vriendin ook. We hebben veel vrienden hier en ik weet nu hoe mooi het is om in deze sfeer te voetballen. Twente is voor mij een serieuze optie , maar ik ben gewoon afhankelijk van City. Die club bepaalt voor zeventig procent waar ik volgend seizoen speel."



In de wedstrijd tegen sc Heerenveen versierde Ünal een penalty met een schwalbe, maar daar schaamt hij zich niet voor. "Ik heb in mijn leven nog nooit iets gedaan waarvoor ik me hoef te schamen. Ik ga toch niet tegen de scheidsrechter zeggen dat het geen penalty was? Op het moment dat het gebeurde wist ik het niet zeker. Het ging zo snel. Ik voelde een touch van de keeper, maar nu ik de beelden heb gezien, denk ik dat het geen strafschop was."