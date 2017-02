Bosz vertelt: of ik Dolberg wissel ga zetten?

Spits Kasper Dolberg speelde voor de winterstop bij tijd en wijle fantastisch, maar na de onderbreking valt hij in de regel toch wat tegen. Tegen Legia Warschau miste hij een opgelegde kans en in de wedstrijd tegen Vitesse kwam hij eigenlijk helemaal niet in het stuk voor. Er gaan stemmen op om de Deen te wisselen en coach Peter Bosz reageert in gesprek met De Telegraaf.



De oefenmeester geeft allereerst toe dat Dolberg te weinig goals scoort. "Maar ik kijk ook naar andere zaken. Hij bindt continu twee centrale verdedigers en omdat zij geen rugdekking durven te geven aan hun backs komt er ruimte vrij op de flanken. Dat is de verdienste van Dolberg." Bosz stelt: "Kasper blijft mijn beste spits en daarom blijft hij staan."



In de slotfase in Arnhem verloste de trainer Dolberg uit zijn lijden. Bosz voert aan dat de scheidsrechter van dienst iets te veel toeliet, waardoor zijn spits compleet uit de wedstrijd werd gespeeld. Mateo Cassierra is volgens hem een goede vervanger, maar vooralsnog geeft hij de voorkeur aan Dolberg. "Ik heb alle respect voor dat ventje en uiteindelijk leert hij hier ook weer van."