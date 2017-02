Bosz wacht af: "Kan mij niet baseren op een training"

Ajax heeft minimaal twaalf miljoen euro gespendeerd aan David Neres om hem naar Amsterdam te halen. Een pittige investering en dat terwijl trainer Peter Bosz nog geen goed beeld heeft van de Braziliaanse aanwinst.



Bosz heeft al eventjes met Neres kunnen werken. "Neres zal heus wel gaan spelen", zei de trainer in Studio Voetbal. "Deze jongen heeft nu een keer meegespeeld (op de training, red.). Een dag voor de wedstrijd trainen we tactisch en kort. (...) Ik wil een speler leren kennen. Ik kan mij niet baseren op een training."







Traoré

Ook ging de Ajax-trainer in op Chelsea-huurling Bertrand Traoré. Volgens critici geeft Bosz hem te veel krediet, maar dat weerspreekt hij. "Er is bij mij geen enkele speler onomstreden. We kijken wat we op dat moment nodig hebben. Ik vond hem vandaag niet goed dus dan haal ik hem eraf."



"Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik bij Vitesse heel lang met hem gewerkt heb. Daar heb ik hem dus leren kennen. Dat durf ik wel over Traoré. Hij heeft een geweldige dribbel. Hij kan heel kort draaien. Hij ziet oplossingen die niemand ziet. Ik vind dat hij beter kan dat ik van hem gezien heb", aldus Bosz.