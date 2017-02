Bosz spreekt zich duidelijk uit: "Ik hoop dat hij blijft"

Ajax-trainer Peter Bosz durft niet te zeggen wie de eerstvolgende penalty mag nemen. Davy Klaassen faalde zondag in Arnhem vanaf elf meter en daarmee lijkt een negatieve trend zichtbaar.



"Penaltyprobleem? Hij moet er gewoon in", oordeelde Bosz zondagavond in Studio Voetbal. "Het klinkt heel simpel. Ik was ook geen specialist, maar hij moet er gewoon in. Davy heeft er veel gemaakt en dit seizoen al twee gemist. De volgende wordt niet door hem genomen. Wie wel? Dat weet ik niet."



"Dolberg stond als tweede op de lijst. Of hij hem de volgende keer neemt? Dat zou kunnen", aldus Bosz, die nog steeds erg blij is met Klaassen. "Voor een middenvelder is elf doelpunten erg veel. Hij ontwikkelt zich tot een complete middenvelder."



Bosz heeft derhalve een duidelijke wens richting de toekomst. Of hij vertrekt? "Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij blijft. Dat is voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal goed. Maar ook voor hemzelf."