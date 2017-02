Messi voorkomt op valreep nieuw gezichtsverlies Barça

FC Barcelona heeft zich nauwelijks weten te revancheren voor de 4-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain in de Champions League. Thuis tegen Leganés won de Catalaanse topclub ternauwernood met 2-1.



Na de klap in Parijs werd gesproken over het einde van een tijdperk bij Barça. De manschappen van Luis Enrique wilden daarom een signaal afgeven aan de critici en dat resulteerde in een snelle openingstreffer. Luis Suárez zorgde na vier minuten voor het voorbereidende werk en Lionel Messi maakte het karwei dankbaar af: 1-0.



De vroege voorsprong zorgde niet voor de benodigde boost bij de titelkandidaat. Barça domineerde onvoldoende en het kleine Leganés knokte zich zelfs goed in de wedstrijd. Het was aan doelman Marc-André ter Stegen te danken dat de bezoekers niet voor rust al langszij kwamen.



Barça kreeg zeker kansen om uit te lopen, maar Leganés gaf zich zeker niet gewonnen. Sterker nog: twintig minuten voor tijd verscheen de gelijkmaker op het scorebord. André Gomes verspeelde de bal en daar profiteerde Unai López van: 1-1.



Puntenverlies voor de Catalanen dreigde, maar vlak voor tijd kreeg men een cadeautje toebedeeld. Neymar werd nogal onhandig gevloerd in het strafschopgebied en daar profiteerde opnieuw Messi dankbaar van: 2-1. Barça komt hierdoor op één punt van Real Madrid, dat nog wel twee duels tegoed heeft.



Scoreverloop:

1-0 (4') Lionel Messi

1-1 (71') Unai López

1-1 (89') Lionel Messi (strafschop)