Manchester United overtuigde niet op bezoek bij Blackburn Rovers, maar invaller Zlatan Ibrahimovic schoot de club wel 'gewoon' naar de kwartfinale van de FA Cup: 1-2. Manager José Mourinho is al met al een blij mens.



"Ik geloof echt dat een replay op Old Trafford een ramp was geweest", wees Mourinho na afloop naar het zware speelschema. De Portugees spaarde Ibrahimovic en Paul Pogba, maar moest dit tweetal alsnog inbrengen. "Natuurlijk heb ik met Paul en Zlatan gesproken in de rust. Ze waren er meer dan klaar voor om met de juiste instelling in te vallen op het moment dat we ze nodig hadden."



De loting voor de kwartfinale is ook al bekend: zijn oud-werkgever Chelsea zal als opponent fungeren. Onlangs sneerde Mourinho nog naar collega Antonio Conte, maar daar wilde hij het nu niet over hebben. "Ik moet strijden voor een plaats bij de eerste vier in de Premier League. Ik heb wel iets anders aan mijn hoofd."



"Waarschijnlijk kan Chelsea alleen aan de FA Cup denken, omdat ze in mijn ogen al kampioen zijn en nergens anders meer om spelen. De FA Cup is daarom belangrijk voor ze. Maar de wedstrijd is over een maand en ik wil er niet over praten", aldus Mourinho.