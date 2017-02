Barça reageert: "In april zullen we praten over zijn toekomst"

FC Barcelona weigert ondanks de tweede plek in de Primera División en de smadelijke Champions League-nederlaag bij Paris Saint-Germain (4-0) om coach Luis Enrique te laten vallen. Volgens de clubleiding is een trainerswissel geen item.



In de Spaanse media gaat voorzitter Josep Maria Bartomeu in op de materie. Het statement is duidelijk: Enrique blijft coach van Barça. "Dat vertelde ik een paar weken geleden ook. In april zullen we praten over zijn toekomst. We zijn nu gericht op de wedstrijden die op het programma staan."



Enrique vervolgt: "We moeten ons nu richten op de competitie en de andere Champions League-wedstrijd. In april praten we met Enrique hoe hij zijn positie ziet. We willen graag dat hij blijft." De reden is duidelijk. "De afgelopen jaren heeft hij bijna iedere prijs gewonnen. Barcelona is erg blij met hem."



Dit seizoen is minder succesvol, maar Bartomeu wil geen paniekvoetbal spelen. "Dit hoort bij een seizoen. We moeten nu met kracht, moed en vertrouwen onze wedstrijden ingaan."