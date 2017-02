Ziyech minder opvallend: "Soms verlang ik er wel naar"

Bij sc Heerenveen en FC Twente was Hakim Ziyech aan de lopende band betrokken bij doelpunten, al dan niet als eindstation. Bij Ajax ligt dat rendement lager en ligt de focus veel meer op het teamspel.



"Mijn rol is anders dan vorig jaar bij FC Twente", beaamt Hakim Ziych in gesprek met FOX Sports. "Ik moet nu veel meer werken en daarin moet ik de balans nog beetje vinden. Als ik niet lekker in de wedstrijd zit, werk ik hard. Als ik wel lekker in de wedstrijd zit, probeer ik het te combineren."



De Marokkaan is in staat om duels te beslissen, maar vindt het niet nodig om een deel van de taken bij anderen neer te leggen. "Nee, we hebben met zijn allen één doel. Ik ben onderdeel van het team en moet ook gewoon dingen doen die anderen doen. Daar heb ik geen problemen mee. FC Twente is anders dan Ajax."



Ziyech beaamt desondanks: "Soms verlang ik er wel naar, maar het gaat om het team. Dat is politiek correct, maar het is zoals het is. Trucjes met Nouri? Dat komt met de tijd."