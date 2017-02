FC Groningen heeft een 2-2 gelijkspel overgehouden aan het uitduel bij Sparta Rotterdam. Binnen twintig minuten leidde de thuisclub met twee goals verschil en daar baalde Sergio Padt ontzettend van.



"We begonnen echt heel slecht", verklaarde de aanvoerder tegenover FC Groningen TV. "En dan denk je: 'het zal toch niet zo’n middag worden'. Daarna komen we heel goed terug en kunnen we zo ook mentaal breken, maar na de rode kaart (Juninho Bacuna, red.) kreeg Sparta de beste kansen."



Mimoun Mahi tekende vlak voor rust voor de gelijkmaker en dat uitgerekend op de plek waar het allemaal begon. "Het voelde zoals elk doelpunt, gewoon lekker", oordeelde de topschutter kalm. "Positief dat ik het team weer kon helpen, alleen helaas dat we niet de drie punten konden meenemen, vandaag."