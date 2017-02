Ajacied speelt 'lekkere wedstrijd': "Tijdje aan de kant gestaan"

Jaïro Riedewald mocht door de absentie van Daley Sinkgraven weer eens starten bij Ajax. Op bezoek bij Vitesse (0-1 zege) stelde trainer Peter Bosz hem centraal achterin op en dat beviel hem prima.



"Ik vond het wel te doen en ben blij dat ik mocht spelen", kijkt Riedewald terug in gesprek met de Amsterdamse tv-zender AT5. "De trainer (Peter Bosz, red.) heeft een beroep op mij gedaan. Dan wil je het zo goed mogelijk doen. We zitten in een bepaalde flow, daar wil je in meegaan."



"Ik ben blij dat we hebben gewonnen, geen tegengoals gekregen. Ik kan terugkijken op een lekkere wedstrijd", aldus de Ajacied, die op een zijspoor is geraakt dit seizoen. "Ik heb een tijdje aan de kant gestaan. Dan moet je er staan. Dan ga je er voor de volle honderd procent voor."