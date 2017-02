Tom Beugelsdijk werd een week geleden als schlemiel bestempeld na de 3-1 nederlaag bij Go Ahead Eagles. Tegen Feyenoord werd opnieuw met lege handen afgesloten, maar de 0-1 uitslag had ditmaal een totaal ander effect.



"Ik denk dat iedereen graag dit ADO Den Haag ziet. Zo horen we thuis te spelen", oordeelde Beugelsdijk, die opnieuw mocht starten. "Ik had het er al met Thomas (Meissner, red.) over dat één van ons geslachtofferd zou worden. Het is klote voor hem dat de trainer op dit moment voor mij heeft gekozen."



"Het is duidelijk dat er wat moest veranderen. Het kan me geen reet schelen of ik speel of niet. Tuurlijk wil ik liever spelen, dat begrijp ik, maar punten zijn belangrijker", zo stelde de centrale verdediger zich diplomatiek op in gesprek met FOX Sports.