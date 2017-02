Pastoor grapt: "Mijn vrouw heeft mij onder de duim"

Alex Pastoor is met Sparta Rotterdam weggezakt op de ranglijst en daarom is het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen des te pijnlijker. De bezoekers werden snel op een marge van twee goals gezet en eindigden met tien man, maar dat bleek niet voldoende.



Pastoor wil de remise 'geen pech' noemen. "Maar in deze fase voelt het als een nederlaag", laat de oefenmeester weten aan FOX Sports. "We hadden écht zicht op meer. Als je zo hunkert naar een overwinning, dan kun je je voorstellen hoe ik me voel. Met hunkering is niets mis, maar goed."



"Ik had een mooie volzin, maar dat mag ik van m'n vrouw niet meer zeggen. Mijn vrouw heeft mij onder de duim", grapte Pastoor, die de comfortabele voorsprong geen zege zag opleveren. "Die 2-2 vlak voor rust was een flinke domper, maar ik vond dat we het redelijk goed hebben opgepakt. We zaten er niet verslagen bij."