Vitessenaar valt direct op: "Heb Traoré vandaag niet gezien"

Lassana Faye heeft zondag zijn competitiedebuut gemaakt namens Vitesse en dat deed hij in een speciale wedstrijd. Trainer Henk Fraser stelde hem in de basis op tegen Ajax, dat Bertrand Traoré als opponent koos.



Faye kondigde vooraf aan niet te vrezen voor Traoré en dat bleek. "Persoonlijk vond ik het zeer goed gaan. Ik heb Traoré vandaag niet gezien", aldus de Vitessenaar in gesprek met Omroep Gelderland. "Maar ik zie het ook als normaal. Het is mijn taak om hem uit te schakelen, ongeacht wie het is. Het is hij of ik én ik ga het niet zijn."



De jongeling kwam in een bekerwedstrijd al eens in actie, maar nu mocht hij dus ook opdraven in de Eredivisie. "Vandaag heb ik volwassener gespeeld." Of hij uit bij Go Ahead Eagles opnieuw mag starten? "Met Gods wil sta ik dan weer basis."