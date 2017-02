Alfons Groenendijk heeft ook zijn tweede wedstrijd als trainer van ADO Den Haag verloren. Zondag kon de oefenmeester evenwel tevreden oordelen over zijn elftal, dat koploper Feyenoord een zware dobber bezorgde (0-1).



"De jongens hebben echt alles gegeven. Feyenoord heeft in de slotfase de ballen weg staan knallen", oordeelde Groenendijk na afloop van de wedstrijd tegenover het Algemeen Dagblad. "Op deze manier moet het mogelijk zijn om in de Eredivisie te blijven. Deze wedstrijd geeft ons vertrouwen."



"Ik heb het moment van Havenaar en de teen van Jones nog gezien, ongelooflijk dichtbij was hij bij de gelijkmaker", aldus Groenendijk, die onlangs werd geïnstalleerd als ADO-trainer na het ontslag van Zeljko Petrovic. De Haagse eredivisionist staat onderaan en moet dus aan de bak.