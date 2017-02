Feyenoord zet volgende stap richting Coolsingel met nipte zege in Den Haag

Feyenoord is erin geslaagd om ook de horde in Den Haag te overleven. Er is met 0-1 gewonnen van een strijdend ADO Den Haag, dankzij een goal van Karim El Ahmadi na een uur spelen.



Vooral de eerste helft van de Rotterdammers was erg matig. Kansen creëerde de koploper nauwelijks, vooral door het sterke verdedigen van de hekkensluiter in het Kyocera Stadion. El Ahmadi brak dus de ban, een kwartier spelen na rust. Het Legioen is niet tevreden met het spel, maar natuurlijk vooral opgelucht met de zege.





Ouderwets hand in hand billenknijpen #adoFEY — Ina (@hermadottir) 19 februari 2017

Oh oh ik zit hier trillend op de bank....#adofey — Shari (@ShariLee2) 19 februari 2017