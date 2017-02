'Van Persie onderhandelt in Amsterdam met zeer verrassende nieuwe werkgever'

Hij zit inmiddels in de herfst van zijn carrière en heeft al meerdere absolute topclubs versleten. Mogelijk gaat Robin van Persie derhalve voor een mooi avontuurtje kiezen als afsluitende periode.



Die kans doet hem in ieder geval wel voor, want het Braziliaanse Sao Paulo heeft meer dan gemiddelde interesse in RvP. De club die David Neres deze winter nog aan Ajax verkocht, wil hoe dan ook een grote naam presenteren komende zomer en heeft hiervoor dus de pijlen gericht op de Fenerbahçe-routinier.



Het Turkse Milliyet meldt dat Van Persies zaakwaarnemer Kees Vos komende woensdag in Amsterdam in gesprek zal gaan met afgevaardigden van Sao Paulo. Fener zou open staan voor een transfer, omdat het dan op de valreep nog een redelijke transfersom kan vangen. Het contract van de 33-jarige Nederlander loopt immers medio 2018 af.



Van Persie kwam in 2015 over van Manchester United naar Istanboel. Aldaar scoorde hij 22 goals in anderhalf jaar tijd.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.