Ziyech erkent: 'Daar moeten we maar eens even goed op trainen'

Ajax won vandaag nipt met 0-1 van Vitesse, ondanks een gemiste strafschop door Davy Klaassen. De vierde van de laatste acht pingels die gemist wordt, al weer.



"We missen allemaal weleens", relativeert Hakim Ziyech die cijfers na afloop voor de camera van FOX Sports. "Iedereen kan missen, dus wij ook. We moeten er maar eens even goed op trainen en zorgen dat we ze erin schieten."



Ziyech bevestigt dat er weinig getraind wordt op strafschoppen. "Je kan het wel blijven trainen. Maar in de wedstrijd is het anders dan op de training. Op de training is er geen druk en hier wel. Ik denk dat als je er niet te veel op traint je dan wel wat relaxter blijft ja", aldus de Marokkaan tot slot.