ADO-fans pakken uit met spandoeken: 'Legia-vrienden' en boodschap voor clubbestuur

Bij het betreden van het veld door de 22 basisspelers van ADO Den Haag en Feyenoord, viel op dat de thuisfans met enkele Legia Warschau-vlaggen zwaaiden.



Hiermee wilden zij hun vriendschap met de Polen, tegenstander van het gehate Ajax afgelopen donderdag, benadrukken.



Verder hing er een spandoek met een duidelijke boodschap richting het eigen clubbestuur. 'Wij eisen strijd en goed beleid, anders zijn wij onze club kwijt.'



ADO staat laatste, en het rommelt in de Hofstad.









ADO Den Haag v Feyenoord



BIG numbers of Legia and Brugge here for the derby. Packed away end. On the pitch, it's bottom vs top! #adofey pic.twitter.com/4gyX4HxQ36