Gio draagt deel takenpakket over aan assistent na persoonlijk drama

Tijdens de voorbeschouwing op het duel tussen ADO Den Haag en Feyenoord viel op dat niet hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, maar assistent Jean-Paul van Gastel voor de camera verscheen.



Laatstgenoemde zal alle persmomenten rondom het duel in de Hofstad op zich gaan nemen, omdat de oma van Van Bronckhorst vrijdag is overleden. "Hij wil even alleen bij de spelers zijn. Hij voelt zich niet in staat om de pers goed te woord te staan. Hij zit 'gewoon' op de bank", aldus Van Gastel bij FOX Sports.



Van Gastel en Van Bronckhorst kozen er samen voor om Tonny Vilhena, die op scherp staat, buiten de basis te houden met het oog op PSV-thuis volgende week. Dirk Kuyt start derhalve. "Dit is absoluut een belangrijke wedstrijd. Gezien de kwaliteiten die we hebben, hebben we vandaag voor dit middenveld gekozen. We hebben in verschillende samenstellingen gespeeld en hebben daar veel vertrouwen in."



Verder speelt Miquel Nelom in plaats van Terence Kongolo als linksback. "Kongolo had wel kunnen spelen, maar hij is niet helemaal fit. Daarom kiezen we voor iemand die écht honderd procent fit is. We geven hem vertrouwen, en dat vertrouwen heeft hij ons al eens teruggegeven", besluit Van Gastel.