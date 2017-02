Klaassen toont opluchting: "Bosz zei dat hij trots op ons was"

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen heeft zijn ploeg een benauwde 0-1 overwinning bezorgd op bezoek bij Vitesse. Wel liet de middenvelder in Stadion Gelredome een strafschop onbenut.



"Bosz zei dat hij trots op ons was. Het was geen gestolen overwinning. Dit is lekker, zeker na donderdag (Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau, red.)", aldus Klaassen in gesprek met FOX Sports. Dat was te merken. "Op een gegeven moment moet je wel even je reserves aanspreken. Het was heen en weer schieten."



Klaassen is met zijn doelpunt opnieuw beslissend. Zijn productiviteit dit seizoen is opvallend te noemen. "Vorig jaar acht, nu negen. Ik loop waar ik denk dat ik moet lopen. Amin (Younes, red.) geeft hem lekker voor en ik schiet hem lekker binnen."



De Ajacied ging ook in op de opnieuw gemiste penalty aan Ajax-zijde. "Het is niet dat we ze makkelijk binnenschieten. De volgende zullen we wel binnenschieten."