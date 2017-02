De 11 namen bij ADO Den Haag en Feyenoord: Vilhena op de bank

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Tonny Vilhena buiten het elftal gelaten voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De middenvelder staat op scherp en dat met de topper tegen PSV in aantocht.



Een gele kaart zou betekenen dat Vilhena de ontmoeting met PSV moet missen, iets wat Van Bronckhorst wil voorkomen. Om die reden zit de middenvelder op de bank in het Kyocera Stadion. Dirk Kuyt keert terug in de basisformatie, waarin Miquel Nelom speelt in plaats van Terence Kongolo.



Michiel Kramer (ex-ADO) ontbreekt zoals bekend in de Feyenoord-selectie door een disciplinaire schorsing. Dylan Vente vervangt hem op de reservebank. Bij de Haagse ploeg staat Robert Zwinkels onder de lat door de absentie van Ernestas Setkus.



De opstellingen:



ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Gorter, Bakker, Malone; Schaken, Fernandez, Duplan.



Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; Toornstra, El Ahmadi, Kuyt; Berghuis, Jörgensen, Elia.