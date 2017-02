Onbegrip bij Willem II: "Hij wordt gewoon omver gelopen"

Kostas Lamprou kan geen begrip opbrengen voor scheidsrechter Dennis Higler. De Willem II-doelman werd duidelijk gehinderd door AZ'er Wout Weghorst, maar toch werd de goal van Derrick Luckassen goedgekeurd.



"Het doelpunt wat zij maakten was gewoon een overtreding", oordeelde Lamprou in gesprek met FOX Sports. "Ik weet dat Weghorst heel vervelend kan zijn in de zestien. Hij blokt mij als ik afzet. Volgens de regels is het hinderen van een keeper in de vijfmeter gewoon een vrije trap, maar blijkbaar vond de scheidsrechter dit keer van niet."



Aanvoerder Jordens Peters nam het op voor zijn teamgenoot. "Kostas wordt gewoon geblokt. Het is ongelofelijk dat daar niet voor gefloten wordt. Het is in het vijfmetergebied. Normaal krijgen keepers altijd het voordeel van de twijfel, maar nu was het overduidelijk en wordt er niet gefloten. Hij wordt gewoon omver gelopen."