Sombere Van den Brom ziet AZ morsen: "Deze vind ik erger"

AZ leek zich te revancheren voor de harde thuisnederlaag tegen Olympique Lyon in de Europa League, maar op bezoek bij Willem II ging het alsnog mis. De Alkmaarders zagen de positieve marge in de slotminuten verdwijnen: 1-1.



"Dit voelt als een verliespartij", beaamt trainer John van den Brom op de clubwebsite. "We hebben niet goed gespeeld. Te laag tempo. Daar heb ik in de rust ook op aangedrongen. Om meer energie erin te steken. Het was zomeravondvoetbal. In de tweede helft was het wel wat beter, maar nog steeds niet goed."



"Je bent oppermachtig in balbezit en scoort de bevrijdende 0-1, dat denk je", vervolgt Van den Brom zijn relaas. "Maar dan maak je egoïstische keuzes. Zelf voor succes gaan in plaats van breed te leggen. Het opportunisme van Willem II levert dan een goal op."



De AZ-trainer noteert dus opnieuw een misstap. "Deze vind ik erger dan afgelopen donderdag. We hadden hier gewoon moeten winnen, klaar. We weten de belangen. Je hebt het gevoel dat je oppermachtig bent. We hadden geen problemen met ze."