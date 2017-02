Krul geeft cruciale fout in Tilburg toe: "Dat is klote"

Tim Krul werd binnengehaald als een directe aanwinst, maar de doelman van AZ is nog niet in topvorm. Op bezoek bij Willem II (1-1) ging de huurling in de blessuretijd in de fout.



Volgens Krul bestaat er geen zuurdere manier om een tegengoal te incasseren. "Een lelijke wedstrijd die je over de streep moet trekken. We hebben genoeg kansen gecreëerd. Daarom is het extra zuur dat je zo laat nog een goal tegen krijgt. Er moest een tandje bij", zo laat de doelman weten aan FOX Sports.



AZ kreeg een aantal goede kansen in de eerste helft en sloeg na zeventig minuten toe via Derrick Luckassen. "Na de goal denk je: oké, drie punten zijn binnen. Maar zij pompen en via een scrimmage gaat-ie er dan in." Een fout, beaamt Krul. "Als ik kom moet ik die bal wegstompen. Dat is klote. Je staat als verdediging goed. Ik wil ook niet dat die bal erin gaat."