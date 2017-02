PSV'er wekt verbazing: "Citaten komen letterlijk van band"

PSV'er Jorrit Hendrix is voor het tweede jaar op rij opnieuw zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Marco van Ginkel. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn en dat beeld leek de middenvelder zaterdag ook te bevestigen in een interview met De Limburger. Na afloop van de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen NEC geeft de wisselspeler van de Eindhovenaren echter aan afstand te doen van het interview.



"Ik heb aangegeven dat ik ervan baal dat ik niet speel. Dat lijkt me een normale zaak voor iedere topsporter. Aan de andere kant heb ik ook duidelijk aangegeven dat ik snap dat het moeilijk voor me wordt als het team blijft winnen", aldus Hendrix tegenover het Eindhovens Dagblad.



Dat laatste komt in het hierboven genoemde interview echter niet goed over, zo beweert de linkspoot. "Die nuance valt dan toch grotendeels weg en dat is jammer. Zo wordt het veel groter dan het bedoeld is", aldus Hendrix, die bevestigt dat er tussen hem en de club geen sprake is van een conflict.



Update 14:02 uur

Robin van der Kloor, journalist van De Limburger, begrijpt weinig van de reactie van Hendrix. Op Twitter schrijft hij: "Verrassend dat Jorrit Hendrix zich niet herkent in de vragen en antwoorden in interview De Limburger. Citaten komen letterlijk van band."



"Gesprek van een uur ging over allerlei zaken, Hendrix kwam zelf enkele keren terug op zijn situatie bij PSV. Wat betreft nuance, in interview staat dat keuze aan trainer is en dat hij zich schikt in situatie. Jammer dat hij het zo ziet", aldus de journalist.