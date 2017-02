'Tete deugt niet, maar moet wel blijven'

Afgelopen donderdag mocht Kenny Tete door de blessure van Joel Veltman eindelijk weer eens opdraven, tegen Legia Warschau (0-0). Columnist Auke Kok is lyrisch over hem, al herinnert hij zich de opstootjes rond Tete nog al te goed.



"Dat incident in Amsterdam-Centrum bijvoorbeeld was fout, helemaal verkeerd — als je betrokken raakt bij vechtpartijen dan klopt er iets niet. Ook had Ajaxverdediger Tete zich destijds, tijdens zijn arrestatie in december 2015, niet mogen verzetten", vertelt Kok van HP/De Tijd.



"Dat was absoluut niet netjes van Tete, die deze toedracht — zoals beschreven door de politie — trouwens ontkende. Wel kreeg hij een geldboete en een taakstraf. Wat er ook van waar is: de 21-jarige Tete is geen lieverdje, maar hij is wel een Amsterdamse lefgozer en het lukt Ajax opvallend weinig om zulke gasten binnenboord te houden. Sinds het jaar dat Jeremain Lens én Nordin Amrabat én Eljero Elia werden weggestuurd (2002), werd de één na de andere straatjongen als te lastig beoordeeld."



Toch blijft Kok vertrouwen houden in Amsterdammer Tete. "Mogelijk gaf trainer Peter Bosz dit seizoen terecht de voorkeur aan (de nu zieke) Joël Veltman als rechtsback. Maar zeker als Veltman straks vertrekt, waar hij openlijk over speculeert, dan moet Tete natuurlijk blijven. Kwestie van zijn temperament in goede banen leiden, zodat hij geen onnodige kaarten krijgt, zoals tegen Legia. En dan maar met zijn allen genieten van de knokker uit de binnenstad, van de nooit verzakende, soms onaangepaste back die laat zien dat voetbal een volkssport is."