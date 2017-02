Fraser complimenteert collega Bosz: "Dát zie je Ajax nu doen"

Ajax gaat vanmiddag op bezoek bij Vitesse, de oud-werkgever van trainer Peter Bosz. Collega Henk Fraser is lovend over hem.



Hij herinnert zich het uitduel (1-0 voor Ajax in de ArenA) nog goed. "In onze uitwedstrijd (1-0 nederlaag, red.) hadden wij voor rust de voorsprong moeten pakken. Na rust kom je met tien man, zijn zij de betere en krijg je een goal tegen uit een spelhervatting. Nu zie je dat de hand van de trainer steeds nadrukkelijker aanwezig is én dat zij dit kalenderjaar relatief eenvoudig hun wedstrijden winnen", zegt Fraser in De Telegraaf.



"Het wordt zwaar en het is belangrijk dat wij, net als tegen Feyenoord, onze momenten weten te pakken." Fraser mist overigens wel vier spelers. Kelvin Leerdam is geschorst, Maikel van der Werff geblesseerd. "Kruiswijk is wellicht inzetbaar, maar dat moeten we allemaal nog afwachten. Ook Yuning Zhang is er door een schouderblessure nog altijd niet bij", aldus de Vitesse-coach tot slot.