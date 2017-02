TRANSFERUURTJE: Davinson Sanchez, Willems, Mokotjo, Messi, Götze en Özil

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met twee Colombianen: Davinson Sanchez en Matteo Cassierra. Laatstgenoemde komt nu met een onthulling; FC Barcelona volgt zijn maatje. "Of de interesse van Barça bekend is? Ja, natuurlijk. Davinson leeft van dag tot dag en als hij een aanbod binnenkrijgt, zal hij daarnaar luisteren. Het zou voor hem een zeer mooie mogelijkheid zijn om een nieuwe stap te maken", aldus Cassierra over Sanchez.



Menigeen had afgelopen zomer verwacht dat Jetro Willems na een ijzersterk seizoen ging vertrekken bij PSV, maar dat gebeurde niet. Bij De Tafel van Kees vertelt de linksback waarom: "Ik kon weg. Dat weten PSV en mijn zaakwaarnemer ook. Ik was er alleen zelf nog niet klaar voor. Daarom ben ik niet vertrokken."



Onlangs liet Kamohelo Mokotjo zich ontvallen dat hij graag een transfer naar het buitenland wil maken. Zijn trainer bij FC Twente, Rene Hake, begrijpt de wens van de Zuid-Afrikaan. "Kamo is toe aan een volgende stap in zijn carrière. Ik gun het hem zeker. Of hij ook echt weggaat moet nog blijken, het allerliefst houd ik hem nog een paar jaar hier", aldus Hake.



Buitenland:

Het heeft er alle schijn van dat Manchester City tijdens de komende zomerse transferperiode flink zal toeslaan op de transfermarkt. En volgens The Sun is zelfs een megatransfer van Lionel Messi niet langer uitgesloten. Het bestuur van de Citizens zouden van de Argentijnse superster zelfs het doelwit nummer één hebben gemaakt.



Verschillende Engelse en Duitse media melden dat de Premier League-topclub Liverpool nog steeds geïnteresseerd is in Mario Götze. Dat was een seizoen geleden al het geval, maar toen koos de aanvallende middenvelder voor een rentree bij Borussia Dortmund. Daar speelt hij momenteel echter bepaald niet de sterren van de hemel en veelvuldig staat hij er gewoonweg naast en dient hij dus als wissel te beginnen.



Het bruist tussen Mesut Özil en zijn werkgever [b]Arsenal[/i]. Een transfer lijkt tot de mogelijkheden te behoren, na weer een vermoedelijk prijsloos seizoen. "Mesut heeft het gevoel dat Arsenal hem gebruikt als zondebok voor de slechte prestaties van het hele team. Bayern had 74 procent balbezit, wat kan Mesut dan nog uitrichten? Voetbal is een teamsport, maar bij Arsenal snappen ze dat niet", doelt de zaakwaarnemer van Özil op de kritiek na de afstraffing in Duitsland. Een breuk in het huwelijk?

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.