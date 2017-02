Vitesse-lieveling merkt op grote verandering op bij Ajax-trainer Bosz

Ajax neemt het vanmiddag in Arnhem op tegen Vitesse. Een weerzien met zijn oud-werkgever dus voor trainer Peter Bosz. Hij is volgens Edward Sturing, publiekslieveling en assistent-trainer bij Vitesse, erg veranderd.



"Elke trainer legt zijn eigen accenten. Peter was natuurlijk vrij dogmatisch in zijn visie: druk zetten op de helft van de tegenstander, de vijfsecondenregel. Dat doen we nu niet meer altijd. Dat is ook afhankelijk van tegen wie we spelen. Nu zakken we soms wat verder in", vertelt Sturing over Bosz, die tussen 2013 en begin 2016 actief was bij Vitesse, aan de NOS.



En hoe was Bosz dan als speler? ""Ik zou Peter Bosz altijd in mijn elftal willen hebben. Hij ging nooit een duel uit de weg, was een echte winnaar. Die mentaliteit had ik ook. Ik zou mezelf ook nu nog altijd opstellen, haha."



De aftrap tussen Vitesse en Ajax is vanmiddag om 14:30 uur.