Harde kritiek op Feyenoorder: "Het stomste wat hij kon doen!"

Michiel Kramer zorgde vorige week voor opschudding door eerst zijn ongenoegen over zijn reserverol te uiten, en later zelfs een training voor de reserves te skippen. Oud-Feyenoorder John van Loen spreekt er schande van.



Hem overkwam hetzelfde in het seizoen 1992/1993. Van Loen belandde op de bank, nadat hij overkwam van Ajax. "Willem van Hanegem koos voor Joszef Kiprich. Wat doe je dan? Weglopen? Natuurlijk niet! Je kunt kampioen worden", vertelt Van Loen aan de NOS.



"Die actie van Kramer is het stomste wat je kunt doen. Dat kun je niet maken. Hij is een voetballer naar mijn hart, als een van de weinigen in Nederland kan hij nog oorlog maken voorin. Hij kan nog hartstikke nuttig zijn en belangrijke goals maken, zoals tegen NEC vorig seizoen. Maar op deze manier maakt hij zichzelf onmogelijk", besluit Van Loen over de spits.