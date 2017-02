Wilems opent zijn boek: 'Soms wordt het me gewoon even te veel'

Jetro Willems speelde vanochtend open kaart aan tafel bij Kees van FOX Sports. De linksback blikt onder meer terug op een loodzware periode rondom zijn zware knieblessure.



"Soms werd het me gewoon teveel", erkent de PSV'er allereerst. "Het leek alsof ik het niet meer kon opbrengen. binnen vijf minuten was ik helemaal op." Eind vorig seizoen kwam hij in een enorme dip terecht. "Ik trainde extra, maar het kwam er gewoon niet uit. Ik dacht op een gegeven moment dat ik het niet meer kon. Ik straalde wanhoop uit."



Na het binnenslepen van de titel kwam er een omslag bij Willems. "In de winterstop heb ik door getraind, met wat rust. Nu zie je dat ik meer energie heb", aldus Willems over die periode.



Verder vertelt hij over een eventuele transfer komende zomer: "Ik ben 22 jaar en heb al zes seizoenen ervaring met PSV. Je moet je langzaam wel voorbereiden op de buitenlandse competities. Daar ligt het niveau toch iets hoger." Maar eerst wil Willems er nog '20 procent bovenop doen'.