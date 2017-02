Willems onthult waarom hij afgelopen zomer niet vertrok bij PSV

Menigeen had afgelopen zomer verwacht dat Jetro Willems na een ijzersterk seizoen ging vertrekken bij PSV, maar dat gebeurde niet. Afgelopen winter kon de linksback opnieuw vertrekken, maar wederom bleef hij.



"Ik kon weg", blikt hij bij De Tafel van Kees terug op afgelopen zomer. "Dat weten PSV en mijn zaakwaarnemer ook. Ik was er alleen zelf nog niet klaar voor. Daarom ben ik niet vertrokken."



verder vertelt hij over zijn vrij belabberde eerste seizoenshelft, én zijn wederopstanding in de tweede. "Als ik zo'n helft van het seizoen in een grote buitenlandse competitie had gehad, was ik zo snel mogelijk weer teruggekomen naar Nederland."



Komende zomer maakt Willems mogelijk alsnog zijn stap naar het buitenland. "Ik ben me aan het voorbereiden op een transfer. De ambitie is er natuurlijk. Met een ervaring van 6 seizoenen wordt het wel tijd om verder te kijken."