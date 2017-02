'Alsnog opvallende transfer in de maak voor voormalig Ajax-target Simon'

Moses Simon is niet aan een zeer sterk seizoen bezig. De Nigeriaanse flankaanvaller kwam dit seizoen in 31 wedstrijden al in actie voor AA Gent, hij scoorde pas 3 keer en gaf 6 assists. Toch is er concrete interesse in hem.



Engelse media komen met het bericht dat Sunderland concrete interesse heeft in de speler. De Engelse club stuurde een hoofdscout naar de partij tussen AA Gent en Tottenham.



Simon speelde een degelijke partij. Simon ligt nog tot medio 2019 onder contract bij de Buffalo’s en heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 4 miljoen euro. Gent haalde hem voor 1 miljoen euro weg bij Trencin. AA Gent lijk, mits de juiste aanbieding, wel te willen meewerken aan een overgang in de zomer.



In mei 2013 kwam Moses nog op proef bij Ajax. Hij kreeg uiteindelijk geen contract, wat het pijnlijk maakte dat er afgelopen zomer nog werd gesuggereerd dat de Amsterdammers hem voor een enorme transfersom alsnog binnen wilde halen. Dat gebeurde zoals bekend is dus niét.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.