'Megatransfer niet langer uitgesloten, City legt 117 miljoen klaar'

Manchester City staat komende week voor een Champions League-duel tegen de Franse revelatie AS Monaco, maar de generale repetitie verliep niet geheel naar wens. Zo bleef City zaterdag steken op een 0-0-gelijkspel tegen Huddersfield in de FA Cup. De resultaten in eigen land blijven zo bijzonder wisselvallig voor Pep Guardiola en zijn mannen.



Het heeft er dan ook alle schijn van dat City tijdens de komende zomerse transferperiode flink zal toeslaan op de transfermarkt. En volgens The Sun is zelfs een megatransfer van Lionel Messi niet langer uitgesloten. Het bestuur van de Citizens zouden van de Argentijnse superster zelfs het doelwit nummer één hebben gemaakt.



Messi zou zich volgens diverse bronnen niet meer zo goed voelen in Catalonië, de 4-0-blamage tegen PSG deed daar geen goed aan. Bovendien is er nog steeds geen akkoord over de langverwachte contractverlenging. Het Engelse medium stelt dan ook dat City hoopt dat het de deal met een transfersom van 116 miljoen euro kan sluiten.





Transfer Talk: Manchester City are preparing a monstrous £100 million offer to lure Lionel Messi to the Etihad - Mirror (ESPN) … — Goals'n Glory (@Goals_n_Glory) 19 februari 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.