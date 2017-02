Ajax-talent in onzekerheid: "Het is afwachten hoe het volgend jaar verloopt"

Bij Ajax weet niet iedere speler momenteel echt waar hij aan toe is. Martijn Kaars is zo'n speler. De spits, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, stond enige tijd buitenspel en is inmiddels weer hersteld. Hoe zijn toekomst eruit ziet bij de Amsterdammers, is echter onduidelijk.



Zijn rentree bij Ajax Onder-19 heeft Kaars inmiddels gemaakt. Hij sprak erover op de officiële website van de club. "Ik was echt heel blij met het doelpunt, ook omdat ik mijn competitierentree maakte na een revalidatieperiode van ongeveer tweeënhalve maand", vertelde Kaars.



Dit seizoen weet Kaars ook wel wat hij wil bereiken, maar volgend seizoen is anders. "Dit seizoen hoop ik belangrijk te zijn voor het team en mezelf te laten zien. Het liefst door het maken van doelpunten. Het is afwachten hoe het volgend jaar verloopt. Ik wil natuurlijk veel spelen en als ik kan uitgroeien tot een belangrijke speler van Ajax O19 zou dat mooi zijn", aldus Kaars.