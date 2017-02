Balotelli krijgt weer eens een bizarre rode kaart

Mario Balotelli staat zeker niet te boek als de meest onschuldige speler op de Europese voetbalvelden. De reden waarom hij in de wedstrijd tegen Lorient een rode kaart kreeg, is echter wel heel opmerkelijk. Nadat hij met Zargo Toure in strijd was voor een hoge bal, leek hij wat woorden te wisselen met scheidsrechter Tony Chapron. Het leverde hem per direct een rode kaart op. Ook eerder in het duel zou Balotelli, die inmiddels op drie rode kaarten staat in Frankrijk, de arbiter al beledigd hebben.





Mario Balotelli's latest red card walk of shame could spell the end of his Nice career https://t.co/dlqqnq46ty pic.twitter.com/soU95DQH5W — Goal (@goal) 18 februari 2017