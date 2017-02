René Hake vindt het niet erg als FC Twente binnenkort afscheid moet gaan nemen van Kamohelo Mokotjo. De middenvelder speelt al jaren in Enschede, maar is inmiddels toe aan de volgende stap in zijn carrière. Het ziet ernaar uit dat dat spoedig gaat gebeuren en dat vindt de oefenmeester van de Tukkers begrijpelijk.



"Kamo is toe aan een volgende stap in zijn carrière. Ik gun het hem zeker. Of hij ook echt weggaat moet nog blijken, het allerliefst houd ik hem nog een paar jaar hier", zo vertelde Hake na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen aan FOX Sports.



"Voor FC Twente is hij een prima speler. Maar ik snap zijn ambitie en ik denk dat het na jaren in de Eredivisie voor hem ook goed zou zijn om in een andere competitie te gaan spelen", aldus de woorden van de oefenmeester van FC Twente.